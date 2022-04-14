SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SQUID MEME (GAME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tiedot Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Virallinen verkkosivusto: https://squidmeme.xyz/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAKpERMdgBE4TV7bcSPyQMeYAQ2xfR6vFNNQd99cx3kzzyf Osta GAME-rahaketta nyt!

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SQUID MEME (GAME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 456.00M $ 456.00M $ 456.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.28B $ 12.28B $ 12.28B Kaikkien aikojen korkein: $ 52 $ 52 $ 52 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 26.93 $ 26.93 $ 26.93 Lue lisää SQUID MEME (GAME) -rahakkeen hinnasta

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen hintahistoria GAME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

