SQUID MEME – hinta (GAME)

1GAME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$24.6764
$24.6764$24.6764
+1.14%1D
USD
Reaaliaikainen SQUID MEME (GAME) -hintakaavio
SQUID MEME (GAME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 23.71
$ 23.71$ 23.71
24 h:n matalin
$ 25.4
$ 25.4$ 25.4
24 h:n korkein

$ 23.71
$ 23.71$ 23.71

$ 25.4
$ 25.4$ 25.4

-0.08%

+1.14%

+4.79%

+4.79%

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 24.5869. Viimeisen 24 tunnin aikana GAME on vaihdellut alimmillaan $ 23.71 ja korkeimmillaan $ 25.4 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAME on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +1.14% 24 tunnin aikana ja +4.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 49.03K
$ 49.03K$ 49.03K

$ 11.21B
$ 11.21B$ 11.21B

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

SQUID MEME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.03K. GAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 456000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.21B.

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SQUID MEME-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.27814+1.14%
30 päivää$ +7.2351+41.69%
60 päivää$ +24.4619+19,569.52%
90 päivää$ +24.4619+19,569.52%
SQUID MEME-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GAME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.27814 (+1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SQUID MEME 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +7.2351 (+41.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SQUID MEME-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAME-rahakkeiden hinta muuttui $ +24.4619 (+19,569.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SQUID MEME-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +24.4619 (+19,569.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SQUID MEME (GAME)?

Tarkista SQUID MEME-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SQUID MEME-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GAME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SQUID MEME-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SQUID MEME-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SQUID MEME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SQUID MEME (GAME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SQUID MEME (GAME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SQUID MEME-rahakkeelle.

Tarkista SQUID MEME-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikka

SQUID MEME (GAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SQUID MEME (GAME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SQUID MEME:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SQUID MEME MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GAME paikallisiin valuuttoihin

SQUID MEME-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SQUID MEME toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen SQUID MEME-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SQUID MEME”

Paljonko SQUID MEME (GAME) on arvoltaan tänään?
GAME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 24.5869 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAME-USD-parin nykyinen hinta?
GAME -USD-parin nykyinen hinta on $ 24.5869. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SQUID MEME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAME markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAME saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GAME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAME-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GAME-rahakkeen treidausvolyymi?
GAME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.03K USD.
Nouseeko GAME tänä vuonna korkeammalle?
GAME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
