FACELESS (FACELESS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FACELESS (FACELESS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
FACELESS (FACELESS) -rahakkeen tiedot

Faceless.so is an AI-powered platform designed to help creators build faceless content channels at scale. It allows users to automatically generate short-form videos from text sources like blogs, Reddit threads, or custom prompts. Users can enhance videos with auto-captions, face swaps, and more, then auto-post them to platforms like YouTube and TikTok. The $FACELESS token is integrated for seamless credit purchases, offering utility within the platform for content creation tasks. The goal is to simplify content creation without requiring users to appear on camera, making it accessible, fast, and scalable.

Virallinen verkkosivusto:
https://faceless.so

FACELESS (FACELESS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FACELESS (FACELESS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 65.94K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 935.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 70.45K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
FACELESS (FACELESS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FACELESS (FACELESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FACELESS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FACELESS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FACELESS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FACELESS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.