DOGC (DOGC) -rahakkeen tokenomiikka
DOGC (DOGC) -rahakkeen tiedot
DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.
DOGC (DOGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DOGC (DOGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DOGC (DOGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DOGC (DOGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DOGC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DOGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.