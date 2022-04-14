Databot (DATA) -rahakkeen tokenomiikka
Databot (DATA) -rahakkeen tiedot
What is the project about?
Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions
What makes your project unique?
We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives.
History of your project.
Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots
What’s next for your project?
We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation.
What can your token be used for?
$DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.
Databot (DATA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Databot (DATA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Databot (DATA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Databot (DATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DATA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DATA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DATA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DATA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.