Daossui Token (DAOS) -rahakkeen tokenomiikka
Daossui Token (DAOS) -rahakkeen tiedot
daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.
Daossui Token (DAOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Daossui Token (DAOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Daossui Token (DAOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DAOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAOS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
