DALGO (DALGO) -rahakkeen tokenomiikka
DALGO (DALGO) -rahakkeen tiedot
DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience.
Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.
DALGO (DALGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DALGO (DALGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DALGO (DALGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DALGO (DALGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DALGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DALGO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DALGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DALGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DALGO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DALGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DALGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.