Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cryfi (CRYFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tiedot

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place.

What makes it different?

  • Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.
  • Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.
  • Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.
  • Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Virallinen verkkosivusto:
https://cryfi.app/
Valkoinen paperi:
https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cryfi (CRYFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 46.26K
$ 46.26K$ 46.26K
Kokonaistarjonta:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 46.26K
$ 46.26K$ 46.26K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CRYFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRYFI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CRYFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRYFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CRYFI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CRYFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRYFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.