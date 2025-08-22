Lisätietoja CRYFI-rahakkeesta

Cryfi – hinta (CRYFI)

1CRYFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-19.60%1D
Reaaliaikainen Cryfi (CRYFI) -hintakaavio
Cryfi (CRYFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-19.62%

-76.99%

-76.99%

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRYFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRYFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRYFI on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, -19.62% 24 tunnin aikana ja -76.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

--
----

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,969.526643
999,934,969.526643 999,934,969.526643

Cryfi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999934969.526643. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.30K.

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cryfi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cryfi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cryfi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cryfi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-19.62%
30 päivää$ 0-76.91%
60 päivää$ 0-74.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Cryfi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cryfi (CRYFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryfi (CRYFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryfi-rahakkeelle.

Tarkista Cryfi-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRYFI paikallisiin valuuttoihin

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikka

Cryfi (CRYFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRYFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cryfi (CRYFI)”

Paljonko Cryfi (CRYFI) on arvoltaan tänään?
CRYFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRYFI-USD-parin nykyinen hinta?
CRYFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cryfi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRYFI markkina-arvo on $ 45.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli CRYFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRYFI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CRYFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRYFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRYFI-rahakkeen treidausvolyymi?
CRYFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRYFI tänä vuonna korkeammalle?
CRYFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRYFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
