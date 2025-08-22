Lisätietoja CCX-rahakkeesta

CCX-rahakkeen hintatiedot

CCX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CCX-rahakkeen tokenomiikka

CCX-rahakkeen hintaennuste

Conceal – hinta (CCX)

Ei listattu

1CCX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00668669
$0.00668669$0.00668669
-0.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Conceal (CCX) -hintakaavio
Conceal (CCX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00660479
$ 0.00660479$ 0.00660479
24 h:n matalin
$ 0.0067231
$ 0.0067231$ 0.0067231
24 h:n korkein

$ 0.00660479
$ 0.00660479$ 0.00660479

$ 0.0067231
$ 0.0067231$ 0.0067231

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.00403452
$ 0.00403452$ 0.00403452

--

-0.26%

+18.71%

+18.71%

Conceal (CCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00668669. Viimeisen 24 tunnin aikana CCX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00660479 ja korkeimmillaan $ 0.0067231 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00403452.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CCX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja +18.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Conceal (CCX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 137.48K
$ 137.48K$ 137.48K

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

20.58M
20.58M 20.58M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Conceal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 137.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.58M ja sen kokonaistarjonta on 200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.34M.

Conceal (CCX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Conceal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Conceal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018688094.
Viimeisten 60 päivän aikana Conceal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003925494.
Viimeisten 90 päivän aikana Conceal – USD -hinnan muutos oli $ -0.001481232814811546.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ -0.0018688094-27.94%
60 päivää$ -0.0003925494-5.87%
90 päivää$ -0.001481232814811546-18.13%

Mikä on Conceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Conceal (CCX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Conceal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Conceal (CCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Conceal (CCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Conceal-rahakkeelle.

Tarkista Conceal-rahakkeen hintaennuste nyt!

CCX paikallisiin valuuttoihin

Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikka

Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Conceal (CCX)”

Paljonko Conceal (CCX) on arvoltaan tänään?
CCX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00668669 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CCX-USD-parin nykyinen hinta?
CCX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00668669. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Conceal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CCX markkina-arvo on $ 137.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.58M USD.
Mikä oli CCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CCX saavutti ATH-hinnaksi 1.59 USD.
Mikä oli CCX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CCX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00403452 USD.
Mikä on CCX-rahakkeen treidausvolyymi?
CCX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CCX tänä vuonna korkeammalle?
CCX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CCX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.