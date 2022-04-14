Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikka
Conceal (CCX) -rahakkeen tiedot
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part.
Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks.
(₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds.
Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private.
Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Conceal (CCX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Conceal (CCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CCX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CCX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CCX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CCX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.