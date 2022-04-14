COMDEX (CMDX) -rahakkeen tokenomiikka
COMDEX (CMDX) -rahakkeen tiedot
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.
What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards
Comdex dApps
- cSwap_DEX –
- Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
- It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
- At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
- Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
- Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
- $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
- Harbor protocol, the platform to mint $CMST
- $HARBOR, governance token of $CMST
- HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
- Commodo – IBC native lending and borrowing platform
- It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
- it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
COMDEX (CMDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu COMDEX (CMDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
COMDEX (CMDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
COMDEX (CMDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CMDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CMDX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CMDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CMDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
