Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen tokenomiikka
Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen tiedot
Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Chronoeffector (CHRONOEFFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHRONOEFFE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHRONOEFFE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHRONOEFFE-rahakkeen tokenomiikkaa
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.