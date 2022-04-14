bm (BM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu bm (BM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

bm (BM) -rahakkeen tiedot

bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bmbm.lol/

bm (BM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu bm (BM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 355.65K
$ 355.65K$ 355.65K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 355.65K
$ 355.65K$ 355.65K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01002887
$ 0.01002887$ 0.01002887
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00010542
$ 0.00010542$ 0.00010542
Nykyinen hinta:
$ 0.00035564
$ 0.00035564$ 0.00035564

bm (BM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

bm (BM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.