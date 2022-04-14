Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Aries (ARIES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Aries (ARIES) -rahakkeen tiedot

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.

This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.

Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward!

https://astrofolio.xyz/

Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Aries (ARIES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 970.80K
Kokonaistarjonta:
$ 999.68M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.68M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 970.80K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0077834
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00097111
Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ARIES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARIES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ARIES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARIES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ARIES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ARIES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARIES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.