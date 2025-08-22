Lisätietoja ARIES-rahakkeesta

1ARIES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00076269
$0.00076269$0.00076269
-18.30%1D
Reaaliaikainen Aries (ARIES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:06:45 (UTC+8)

Aries (ARIES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0077834
$ 0.0077834$ 0.0077834

$ 0
$ 0$ 0

-1.76%

-18.37%

-37.59%

-37.59%

Aries (ARIES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ARIES on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0077834, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARIES on muuttunut -1.76% viimeisen tunnin aikana, -18.37% 24 tunnin aikana ja -37.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aries (ARIES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 765.55K
$ 765.55K$ 765.55K

--
----

$ 765.55K
$ 765.55K$ 765.55K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,356.753128
999,682,356.753128 999,682,356.753128

Aries-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 765.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M ja sen kokonaistarjonta on 999682356.753128. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 765.55K.

Aries (ARIES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aries – USD -hinta muuttui $ -0.000171705988208434.
Viimeisten 30 päivän aikana Aries – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Aries – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Aries – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000171705988208434-18.37%
30 päivää$ 0-14.72%
60 päivää$ 0+99.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on Aries (ARIES)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aries (ARIES) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aries-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aries (ARIES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aries (ARIES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aries-rahakkeelle.

Tarkista Aries-rahakkeen hintaennuste nyt!

ARIES paikallisiin valuuttoihin

Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikka

Aries (ARIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARIES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aries (ARIES)”

Paljonko Aries (ARIES) on arvoltaan tänään?
ARIES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARIES-USD-parin nykyinen hinta?
ARIES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aries-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARIES markkina-arvo on $ 765.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M USD.
Mikä oli ARIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARIES saavutti ATH-hinnaksi 0.0077834 USD.
Mikä oli ARIES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARIES-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ARIES-rahakkeen treidausvolyymi?
ARIES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ARIES tänä vuonna korkeammalle?
ARIES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARIES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Aries (ARIES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

