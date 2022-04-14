Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikka
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tiedot
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AIYP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIYP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AIYP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIYP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
AIYP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne AIYP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIYP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
