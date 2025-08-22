Agent YP by Virtuals – hinta (AIYP)
+0.77%
-12.87%
+3.65%
+3.65%
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00112451. Viimeisen 24 tunnin aikana AIYP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00110919 ja korkeimmillaan $ 0.00129071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIYP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02600732, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIYP on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, -12.87% 24 tunnin aikana ja +3.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Agent YP by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIYP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.03M ja sen kokonaistarjonta on 999031959.0452348. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.
Tämän päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000166198865361126.
Viimeisten 30 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003626121.
Viimeisten 60 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003196592.
Viimeisten 90 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.000251615759978181.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000166198865361126
|-12.87%
|30 päivää
|$ -0.0003626121
|-32.24%
|60 päivää
|$ -0.0003196592
|-28.42%
|90 päivää
|$ -0.000251615759978181
|-18.28%
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Agent YP by Virtuals (AIYP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agent YP by Virtuals (AIYP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agent YP by Virtuals-rahakkeelle.
Tarkista Agent YP by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!
Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIYP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.