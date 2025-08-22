Lisätietoja AIYP-rahakkeesta

AIYP-rahakkeen hintatiedot

AIYP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIYP-rahakkeen tokenomiikka

AIYP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Agent YP by Virtuals-logo

Agent YP by Virtuals – hinta (AIYP)

Ei listattu

1AIYP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00112451
$0.00112451$0.00112451
-12.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Agent YP by Virtuals (AIYP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:48:16 (UTC+8)

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00110919
$ 0.00110919$ 0.00110919
24 h:n matalin
$ 0.00129071
$ 0.00129071$ 0.00129071
24 h:n korkein

$ 0.00110919
$ 0.00110919$ 0.00110919

$ 0.00129071
$ 0.00129071$ 0.00129071

$ 0.02600732
$ 0.02600732$ 0.02600732

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-12.87%

+3.65%

+3.65%

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00112451. Viimeisen 24 tunnin aikana AIYP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00110919 ja korkeimmillaan $ 0.00129071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIYP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02600732, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIYP on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, -12.87% 24 tunnin aikana ja +3.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

999.03M
999.03M 999.03M

999,031,959.0452348
999,031,959.0452348 999,031,959.0452348

Agent YP by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIYP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.03M ja sen kokonaistarjonta on 999031959.0452348. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000166198865361126.
Viimeisten 30 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003626121.
Viimeisten 60 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003196592.
Viimeisten 90 päivän aikana Agent YP by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.000251615759978181.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000166198865361126-12.87%
30 päivää$ -0.0003626121-32.24%
60 päivää$ -0.0003196592-28.42%
90 päivää$ -0.000251615759978181-18.28%

Mikä on Agent YP by Virtuals (AIYP)

AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Agent YP by Virtuals (AIYP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Agent YP by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agent YP by Virtuals (AIYP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agent YP by Virtuals (AIYP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agent YP by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Agent YP by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIYP paikallisiin valuuttoihin

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikka

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIYP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agent YP by Virtuals (AIYP)”

Paljonko Agent YP by Virtuals (AIYP) on arvoltaan tänään?
AIYP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00112451 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIYP-USD-parin nykyinen hinta?
AIYP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00112451. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agent YP by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIYP markkina-arvo on $ 1.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIYP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIYP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.03M USD.
Mikä oli AIYP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIYP saavutti ATH-hinnaksi 0.02600732 USD.
Mikä oli AIYP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIYP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AIYP-rahakkeen treidausvolyymi?
AIYP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIYP tänä vuonna korkeammalle?
AIYP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIYP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:48:16 (UTC+8)

Agent YP by Virtuals (AIYP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.