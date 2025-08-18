Lisätietoja ZEUS-rahakkeesta

Zeus Network-logo

Zeus Network – hinta (ZEUS)

1ZEUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1046
$0.1046$0.1046
-0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Zeus Network (ZEUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:53 (UTC+8)

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1018
$ 0.1018$ 0.1018
24 h:n matalin
$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126
24 h:n korkein

$ 0.1018
$ 0.1018$ 0.1018

$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126

$ 1.1225013526255134
$ 1.1225013526255134$ 1.1225013526255134

$ 0.10551258167202376
$ 0.10551258167202376$ 0.10551258167202376

+0.77%

-0.38%

-15.65%

-15.65%

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1046. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.1018 ja korkeimmillaan $ 0.1126 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1225013526255134, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10551258167202376.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEUS on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -15.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen markkinatiedot

No.3393

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 112.05K
$ 112.05K$ 112.05K

$ 104.60M
$ 104.60M$ 104.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Zeus Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.05K. ZEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 104.60M.

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zeus Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000399-0.38%
30 päivää$ -0.0951-47.63%
60 päivää$ -0.038-26.65%
90 päivää$ -0.0916-46.69%
Zeus Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZEUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000399 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Zeus Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0951 (-47.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Zeus Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZEUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.038 (-26.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Zeus Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0916 (-46.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zeus Network (ZEUS)?

Tarkista Zeus Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Zeus Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZEUS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Zeus Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Zeus Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Zeus Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zeus Network (ZEUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zeus Network (ZEUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zeus Network-rahakkeelle.

Tarkista Zeus Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen tokenomiikka

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zeus Network (ZEUS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Zeus Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Zeus Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZEUS paikallisiin valuuttoihin

Zeus Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zeus Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Zeus Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zeus Network”

Paljonko Zeus Network (ZEUS) on arvoltaan tänään?
ZEUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1046 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZEUS-USD-parin nykyinen hinta?
ZEUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1046. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zeus Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZEUS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZEUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZEUS saavutti ATH-hinnaksi 1.1225013526255134 USD.
Mikä oli ZEUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZEUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10551258167202376 USD.
Mikä on ZEUS-rahakkeen treidausvolyymi?
ZEUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.05K USD.
Nouseeko ZEUS tänä vuonna korkeammalle?
ZEUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZEUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:53 (UTC+8)

Zeus Network (ZEUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

