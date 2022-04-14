Zentry (ZENT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zentry (ZENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zentry (ZENT) -rahakkeen tiedot Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Virallinen verkkosivusto: https://zentry.com/ Valkoinen paperi: https://zentry.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Osta ZENT-rahaketta nyt!

Zentry (ZENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zentry (ZENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 53.34M $ 53.34M $ 53.34M Kokonaistarjonta: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.95B $ 6.95B $ 6.95B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 74.52M $ 74.52M $ 74.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Nykyinen hinta: $ 0.007677 $ 0.007677 $ 0.007677 Lue lisää Zentry (ZENT) -rahakkeen hinnasta

Zentry (ZENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zentry (ZENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZENT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZENT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zentry (ZENT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZENT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZENT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zentry (ZENT) -rahakkeen hintahistoria ZENT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZENT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZENT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZENT-rahakkeen hintaennuste nyt!

