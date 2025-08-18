Lisätietoja ZAI-rahakkeesta

ZAYA AI – hinta (ZAI)

1ZAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01406
$0.01406
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen ZAYA AI (ZAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:16 (UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0139
$ 0.0139
24 h:n matalin
$ 0.01472
$ 0.01472
24 h:n korkein

$ 0.0139
$ 0.0139

$ 0.01472
$ 0.01472

$ 0.39613585496002174
$ 0.39613585496002174

$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325

0.00%

0.00%

+17.95%

+17.95%

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01406. Viimeisen 24 tunnin aikana ZAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0139 ja korkeimmillaan $ 0.01472 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.39613585496002174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00956370476366325.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +17.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.4507

$ 0.00
$ 0.00

$ 34.26K
$ 34.26K

$ 1.41M
$ 1.41M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

BSC

ZAYA AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 34.26K. ZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.41M.

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZAYA AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00121-7.93%
60 päivää$ +0.00387+37.97%
90 päivää$ -0.00562-28.56%
ZAYA AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZAYA AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00121 (-7.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZAYA AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00387 (+37.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZAYA AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00562 (-28.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZAYA AI (ZAI)?

Tarkista ZAYA AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZAYA AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZAYA AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZAYA AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZAYA AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZAYA AI (ZAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZAYA AI (ZAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZAYA AI-rahakkeelle.

Tarkista ZAYA AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen tokenomiikka

ZAYA AI (ZAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZAYA AI (ZAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZAYA AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZAYA AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZAI paikallisiin valuuttoihin

1 ZAYA AI(ZAI) - VND
369.9889
1 ZAYA AI(ZAI) - AUD
A$0.021793
1 ZAYA AI(ZAI) - GBP
0.0104044
1 ZAYA AI(ZAI) - EUR
0.0120916
1 ZAYA AI(ZAI) - USD
$0.01406
1 ZAYA AI(ZAI) - MYR
RM0.0593332
1 ZAYA AI(ZAI) - TRY
0.5754758
1 ZAYA AI(ZAI) - JPY
¥2.08088
1 ZAYA AI(ZAI) - ARS
ARS$18.4756836
1 ZAYA AI(ZAI) - RUB
1.1329548
1 ZAYA AI(ZAI) - INR
1.2275786
1 ZAYA AI(ZAI) - IDR
Rp230.4917664
1 ZAYA AI(ZAI) - KRW
19.6918736
1 ZAYA AI(ZAI) - PHP
0.8038102
1 ZAYA AI(ZAI) - EGP
￡E.0.6816288
1 ZAYA AI(ZAI) - BRL
R$0.0769082
1 ZAYA AI(ZAI) - CAD
C$0.0194028
1 ZAYA AI(ZAI) - BDT
1.7099772
1 ZAYA AI(ZAI) - NGN
21.5974254
1 ZAYA AI(ZAI) - COP
$56.693435
1 ZAYA AI(ZAI) - ZAR
R.0.2492838
1 ZAYA AI(ZAI) - UAH
0.5789908
1 ZAYA AI(ZAI) - VES
Bs1.92622
1 ZAYA AI(ZAI) - CLP
$13.6382
1 ZAYA AI(ZAI) - PKR
Rs3.9637952
1 ZAYA AI(ZAI) - KZT
7.5550004
1 ZAYA AI(ZAI) - THB
฿0.4591996
1 ZAYA AI(ZAI) - TWD
NT$0.42883
1 ZAYA AI(ZAI) - AED
د.إ0.0516002
1 ZAYA AI(ZAI) - CHF
Fr0.011248
1 ZAYA AI(ZAI) - HKD
HK$0.1098086
1 ZAYA AI(ZAI) - AMD
֏5.380762
1 ZAYA AI(ZAI) - MAD
.د.م0.1266806
1 ZAYA AI(ZAI) - MXN
$0.2637656
1 ZAYA AI(ZAI) - SAR
ريال0.052725
1 ZAYA AI(ZAI) - PLN
0.0514596
1 ZAYA AI(ZAI) - RON
лв0.061161
1 ZAYA AI(ZAI) - SEK
kr0.1352572
1 ZAYA AI(ZAI) - BGN
лв0.0236208
1 ZAYA AI(ZAI) - HUF
Ft4.7985374
1 ZAYA AI(ZAI) - CZK
0.2975096
1 ZAYA AI(ZAI) - KWD
د.ك0.0042883
1 ZAYA AI(ZAI) - ILS
0.0479446
1 ZAYA AI(ZAI) - AOA
Kz12.8872554
1 ZAYA AI(ZAI) - BHD
.د.ب0.00530062
1 ZAYA AI(ZAI) - BMD
$0.01406
1 ZAYA AI(ZAI) - DKK
kr0.0902652
1 ZAYA AI(ZAI) - HNL
L0.3696374
1 ZAYA AI(ZAI) - MUR
0.6429638
1 ZAYA AI(ZAI) - NAD
$0.2484402
1 ZAYA AI(ZAI) - NOK
kr0.1431308
1 ZAYA AI(ZAI) - NZD
$0.0240426
1 ZAYA AI(ZAI) - PAB
B/.0.01406
1 ZAYA AI(ZAI) - PGK
K0.0582084
1 ZAYA AI(ZAI) - QAR
ر.ق0.0511784
1 ZAYA AI(ZAI) - RSD
дин.1.418654

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZAYA AI”

Paljonko ZAYA AI (ZAI) on arvoltaan tänään?
ZAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01406 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZAI-USD-parin nykyinen hinta?
ZAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01406. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZAYA AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZAI saavutti ATH-hinnaksi 0.39613585496002174 USD.
Mikä oli ZAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00956370476366325 USD.
Mikä on ZAI-rahakkeen treidausvolyymi?
ZAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 34.26K USD.
Nouseeko ZAI tänä vuonna korkeammalle?
ZAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:16 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

