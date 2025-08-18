XYO (XYO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01004. Viimeisen 24 tunnin aikana XYO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00999 ja korkeimmillaan $ 0.01044 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0820290796298041, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000960677747658.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XYO on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -4.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XYO (XYO) -rahakkeen markkinatiedot
XYO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 135.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 468.01K. XYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.48B ja sen kokonaistarjonta on 13931216938. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 139.87M.
XYO (XYO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XYO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000495
-0.49%
30 päivää
$ -0.00151
-13.08%
60 päivää
$ +0.00107
+11.92%
90 päivää
$ -0.00241
-19.36%
XYO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XYO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000495 (-0.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
XYO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00151 (-13.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
XYO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XYO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00107 (+11.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
XYO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00241 (-19.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XYO (XYO)?
XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.
XYO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon XYO (XYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XYO (XYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XYO-rahakkeelle.
XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
XYO (XYO) -ostamisen perusteet
