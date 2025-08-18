Mikä on XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

XYO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XYO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista XYO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue XYO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XYO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XYO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XYO (XYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XYO (XYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XYO-rahakkeelle.

Tarkista XYO-rahakkeen hintaennuste nyt!

XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikka

XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XYO (XYO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XYO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XYO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XYO paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

XYO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XYO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XYO” Paljonko XYO (XYO) on arvoltaan tänään? XYO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XYO-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01004 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XYO -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XYO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XYO markkina-arvo on $ 135.31M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.48B USD . Mikä oli XYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XYO saavutti ATH-hinnaksi 0.0820290796298041 USD . Mikä oli XYO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XYO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000960677747658 USD . Mikä on XYO-rahakkeen treidausvolyymi? XYO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 468.01K USD . Nouseeko XYO tänä vuonna korkeammalle? XYO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XYO-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

XYO (XYO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

