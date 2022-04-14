XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XYO (XYO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XYO (XYO) -rahakkeen tiedot XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Virallinen verkkosivusto: https://xyo.network/ Valkoinen paperi: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Osta XYO-rahaketta nyt!

XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XYO (XYO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 139.35M $ 139.35M $ 139.35M Kokonaistarjonta: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 144.05M $ 144.05M $ 144.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Nykyinen hinta: $ 0.01034 $ 0.01034 $ 0.01034 Lue lisää XYO (XYO) -rahakkeen hinnasta

XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XYO (XYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XYO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XYO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XYO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XYO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XYO (XYO) -rahakkeen hintahistoria XYO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XYO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XYO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XYO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XYO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XYO-rahakkeen hintaennuste nyt!

