XRADERS (XR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XRADERS (XR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XRADERS (XR) -rahakkeen tiedot XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://xraders.xyz/ Valkoinen paperi: https://coinlive.gitbook.io/xraders Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978 Osta XR-rahaketta nyt!

XRADERS (XR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XRADERS (XR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 931.71K $ 931.71K $ 931.71K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 45.47M $ 45.47M $ 45.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0667 $ 1.0667 $ 1.0667 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019512090378482557 $ 0.019512090378482557 $ 0.019512090378482557 Nykyinen hinta: $ 0.02049 $ 0.02049 $ 0.02049 Lue lisää XRADERS (XR) -rahakkeen hinnasta

XRADERS (XR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XRADERS (XR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XRADERS (XR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XR-rahakkeita MEXCistä nyt!

XRADERS (XR) -rahakkeen hintahistoria XR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XR-rahakkeen hintaennuste nyt!

