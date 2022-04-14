XPMarket (XPM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XPMarket (XPM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XPMarket (XPM) -rahakkeen tiedot XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Virallinen verkkosivusto: https://xpmarket.com Valkoinen paperi: https://docs.xpmarket.com Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Osta XPM-rahaketta nyt!

XPMarket (XPM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XPMarket (XPM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 Nykyinen hinta: $ 0.02337 $ 0.02337 $ 0.02337 Lue lisää XPMarket (XPM) -rahakkeen hinnasta

XPMarket (XPM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XPMarket (XPM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XPM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XPM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XPM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XPM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XPM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XPMarket (XPM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XPM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XPM-rahakkeita MEXCistä nyt!

XPMarket (XPM) -rahakkeen hintahistoria XPM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XPM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XPM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XPM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XPM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XPM-rahakkeen hintaennuste nyt!

