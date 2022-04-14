Xphere (XP) -rahakkeen tokenomiikka

Xphere (XP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Xphere (XP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Xphere (XP) -rahakkeen tiedot

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Virallinen verkkosivusto:
https://x-phere.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/
Block Explorer:
https://xp.tamsa.io/main

Xphere (XP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Xphere (XP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 29.51M
$ 29.51M
Kokonaistarjonta:
$ 2.02B
$ 2.02B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.02B
$ 2.02B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 80.47M
$ 80.47M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.09
$ 0.09
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.010296224545133351
$ 0.010296224545133351
Nykyinen hinta:
$ 0.01463
$ 0.01463

Xphere (XP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Xphere (XP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Xphere (XP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Xphere (XP) -rahakkeen hintahistoria

XP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.