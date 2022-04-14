Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Electra Protocol (XEP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tiedot XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Virallinen verkkosivusto: https://electraprotocol.com Valkoinen paperi: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Osta XEP-rahaketta nyt!

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Electra Protocol (XEP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Kokonaistarjonta: $ 18.25B $ 18.25B $ 18.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 18.25B $ 18.25B $ 18.25B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Nykyinen hinta: $ 0.0002052 $ 0.0002052 $ 0.0002052 Lue lisää Electra Protocol (XEP) -rahakkeen hinnasta

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XEP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XEP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XEP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XEP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen hintahistoria XEP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XEP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XEP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XEP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XEP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XEP-rahakkeen hintaennuste nyt!

