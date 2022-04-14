Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Electra Protocol (XEP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tiedot

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Virallinen verkkosivusto:
https://electraprotocol.com
Valkoinen paperi:
https://www.electraprotocol.com/whitepaper/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Electra Protocol (XEP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M
Kokonaistarjonta:
$ 18.25B
$ 18.25B$ 18.25B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 18.25B
$ 18.25B$ 18.25B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282
Nykyinen hinta:
$ 0.0002052
$ 0.0002052$ 0.0002052

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XEP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XEP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XEP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XEP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XEP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Electra Protocol (XEP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XEP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen hintahistoria

XEP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XEP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XEP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XEP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.