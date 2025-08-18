Lisätietoja XEP-rahakkeesta

XEP-rahakkeen hintatiedot

XEP-rahakkeen valkoinen paperi

XEP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XEP-rahakkeen tokenomiikka

XEP-rahakkeen hintaennuste

XEP-rahakkeen historia

XEP-osto-opas

XEP/fiat-valuuttamuunnin

XEP-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Electra Protocol-logo

Electra Protocol – hinta (XEP)

1XEP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002073
$0.0002073$0.0002073
+2.92%1D
USD
Reaaliaikainen Electra Protocol (XEP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:37 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195
24 h:n matalin
$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021
24 h:n korkein

$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195

$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021

$ 0.00364294
$ 0.00364294$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282

+0.97%

+2.92%

+4.26%

+4.26%

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002079. Viimeisen 24 tunnin aikana XEP on vaihdellut alimmillaan $ 0.000195 ja korkeimmillaan $ 0.00021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00364294, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000164469871839282.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XEP on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, +2.92% 24 tunnin aikana ja +4.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1570

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 56.28K
$ 56.28K$ 56.28K

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

18.25B
18.25B 18.25B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,252,315,024.499725
18,252,315,024.499725 18,252,315,024.499725

60.84%

XEP

Electra Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28K. XEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.25B ja sen kokonaistarjonta on 18252315024.499725. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.24M.

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Electra Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000005881+2.92%
30 päivää$ -0.0000123-5.59%
60 päivää$ -0.0000132-5.98%
90 päivää$ -0.0000525-20.17%
Electra Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XEP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000005881 (+2.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Electra Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000123 (-5.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Electra Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XEP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000132 (-5.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Electra Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000525 (-20.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Electra Protocol (XEP)?

Tarkista Electra Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Electra Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XEP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Electra Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Electra Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Electra Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Electra Protocol (XEP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Electra Protocol (XEP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Electra Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Electra Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikka

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XEP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Electra Protocol (XEP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Electra Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Electra Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XEP paikallisiin valuuttoihin

1 Electra Protocol(XEP) - VND
5.4708885
1 Electra Protocol(XEP) - AUD
A$0.000322245
1 Electra Protocol(XEP) - GBP
0.000153846
1 Electra Protocol(XEP) - EUR
0.000178794
1 Electra Protocol(XEP) - USD
$0.0002079
1 Electra Protocol(XEP) - MYR
RM0.000877338
1 Electra Protocol(XEP) - TRY
0.008525979
1 Electra Protocol(XEP) - JPY
¥0.0307692
1 Electra Protocol(XEP) - ARS
ARS$0.273193074
1 Electra Protocol(XEP) - RUB
0.016748424
1 Electra Protocol(XEP) - INR
0.018147591
1 Electra Protocol(XEP) - IDR
Rp3.408196176
1 Electra Protocol(XEP) - KRW
0.29076894
1 Electra Protocol(XEP) - PHP
0.011889801
1 Electra Protocol(XEP) - EGP
￡E.0.010078992
1 Electra Protocol(XEP) - BRL
R$0.001135134
1 Electra Protocol(XEP) - CAD
C$0.000288981
1 Electra Protocol(XEP) - BDT
0.025284798
1 Electra Protocol(XEP) - NGN
0.319845834
1 Electra Protocol(XEP) - COP
$0.838304775
1 Electra Protocol(XEP) - ZAR
R.0.003683988
1 Electra Protocol(XEP) - UAH
0.008561322
1 Electra Protocol(XEP) - VES
Bs0.0284823
1 Electra Protocol(XEP) - CLP
$0.201663
1 Electra Protocol(XEP) - PKR
Rs0.058827384
1 Electra Protocol(XEP) - KZT
0.111712986
1 Electra Protocol(XEP) - THB
฿0.006790014
1 Electra Protocol(XEP) - TWD
NT$0.006347187
1 Electra Protocol(XEP) - AED
د.إ0.000762993
1 Electra Protocol(XEP) - CHF
Fr0.00016632
1 Electra Protocol(XEP) - HKD
HK$0.001623699
1 Electra Protocol(XEP) - AMD
֏0.079715097
1 Electra Protocol(XEP) - MAD
.د.م0.001875258
1 Electra Protocol(XEP) - MXN
$0.003898125
1 Electra Protocol(XEP) - SAR
ريال0.000779625
1 Electra Protocol(XEP) - PLN
0.000760914
1 Electra Protocol(XEP) - RON
лв0.000904365
1 Electra Protocol(XEP) - SEK
kr0.001999998
1 Electra Protocol(XEP) - BGN
лв0.000349272
1 Electra Protocol(XEP) - HUF
Ft0.071004087
1 Electra Protocol(XEP) - CZK
0.004399164
1 Electra Protocol(XEP) - KWD
د.ك0.0000634095
1 Electra Protocol(XEP) - ILS
0.00070686
1 Electra Protocol(XEP) - AOA
Kz0.190209789
1 Electra Protocol(XEP) - BHD
.د.ب0.0000781704
1 Electra Protocol(XEP) - BMD
$0.0002079
1 Electra Protocol(XEP) - DKK
kr0.001336797
1 Electra Protocol(XEP) - HNL
L0.005459454
1 Electra Protocol(XEP) - MUR
0.009507267
1 Electra Protocol(XEP) - NAD
$0.00367983
1 Electra Protocol(XEP) - NOK
kr0.002116422
1 Electra Protocol(XEP) - NZD
$0.000355509
1 Electra Protocol(XEP) - PAB
B/.0.0002079
1 Electra Protocol(XEP) - PGK
K0.000860706
1 Electra Protocol(XEP) - QAR
ر.ق0.000756756
1 Electra Protocol(XEP) - RSD
дин.0.020985426

Electra Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Electra Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Electra Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Electra Protocol”

Paljonko Electra Protocol (XEP) on arvoltaan tänään?
XEP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002079 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XEP-USD-parin nykyinen hinta?
XEP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002079. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Electra Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XEP markkina-arvo on $ 3.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.25B USD.
Mikä oli XEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XEP saavutti ATH-hinnaksi 0.00364294 USD.
Mikä oli XEP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XEP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000164469871839282 USD.
Mikä on XEP-rahakkeen treidausvolyymi?
XEP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28K USD.
Nouseeko XEP tänä vuonna korkeammalle?
XEP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XEP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:37 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XEP-USD-laskin

Summa

XEP
XEP
USD
USD

1 XEP = 0.0002079 USD

Treidaa XEP-rahaketta

XEPUSDT
$0.0002073
$0.0002073$0.0002073
+3.13%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu