Electra Protocol (XEP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002079. Viimeisen 24 tunnin aikana XEP on vaihdellut alimmillaan $ 0.000195 ja korkeimmillaan $ 0.00021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00364294, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000164469871839282.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XEP on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, +2.92% 24 tunnin aikana ja +4.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Electra Protocol (XEP) -rahakkeen markkinatiedot
Electra Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28K. XEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.25B ja sen kokonaistarjonta on 18252315024.499725. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.24M.
XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future
Electra Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Electra Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XEP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Electra Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Electra Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Electra Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Electra Protocol (XEP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Electra Protocol (XEP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Electra Protocol-rahakkeelle.
Electra Protocol (XEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XEP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Electra Protocol (XEP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Electra Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Electra Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
