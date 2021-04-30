XELS (XELS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XELS (XELS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XELS (XELS) -rahakkeen tiedot XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. Virallinen verkkosivusto: https://www.gxgateway.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 Osta XELS-rahaketta nyt!

XELS (XELS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XELS (XELS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 921.25K $ 921.25K $ 921.25K Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 921.25K $ 921.25K $ 921.25K Kaikkien aikojen korkein: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 Nykyinen hinta: $ 0.043869 $ 0.043869 $ 0.043869 Lue lisää XELS (XELS) -rahakkeen hinnasta

XELS (XELS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XELS (XELS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XELS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XELS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XELS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XELS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XELS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XELS (XELS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XELS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XELS-rahakkeita MEXCistä nyt!

XELS (XELS) -rahakkeen hintahistoria XELS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XELS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XELS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XELS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XELS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XELS-rahakkeen hintaennuste nyt!

