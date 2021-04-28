Lisätietoja XCH-rahakkeesta

Chia Network-logo

Chia Network – hinta (XCH)

Reaaliaikainen Chia Network (XCH) -hintakaavio
2025-08-22 02:24:59 (UTC+8)

Chia Network (XCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Chia Network (XCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.445. Viimeisen 24 tunnin aikana XCH on vaihdellut alimmillaan $ 9.32 ja korkeimmillaan $ 9.9 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,934.50687188, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 8.608855748047983.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XCH on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -4.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chia Network (XCH) -rahakkeen markkinatiedot

Chia Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 136.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.70K. XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.41M ja sen kokonaistarjonta on 33191992. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 313.50M.

Chia Network (XCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chia Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.11116+1.19%
30 päivää$ -1.898-16.74%
60 päivää$ +0.295+3.22%
90 päivää$ -3.295-25.87%
Chia Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.11116 (+1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Chia Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.898 (-16.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Chia Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.295 (+3.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Chia Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -3.295 (-25.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chia Network (XCH)?

Tarkista Chia Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Chia Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Chia Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chia Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Chia Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chia Network (XCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chia Network (XCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chia Network-rahakkeelle.

Tarkista Chia Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikka

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chia Network (XCH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chia Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Chia Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XCH paikallisiin valuuttoihin

Chia Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chia Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Chia Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chia Network”

Paljonko Chia Network (XCH) on arvoltaan tänään?
XCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XCH-USD-parin nykyinen hinta?
XCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 9.445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chia Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XCH markkina-arvo on $ 136.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.41M USD.
Mikä oli XCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XCH saavutti ATH-hinnaksi 1,934.50687188 USD.
Mikä oli XCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XCH-rahakkeen ATL-hinta oli 8.608855748047983 USD.
Mikä on XCH-rahakkeen treidausvolyymi?
XCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.70K USD.
Nouseeko XCH tänä vuonna korkeammalle?
XCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:24:59 (UTC+8)

Chia Network (XCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

