Chia Network (XCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.445. Viimeisen 24 tunnin aikana XCH on vaihdellut alimmillaan $ 9.32 ja korkeimmillaan $ 9.9 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,934.50687188, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 8.608855748047983.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XCH on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -4.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Chia Network (XCH) -rahakkeen markkinatiedot
No.297
$ 136.12M
$ 77.70K
$ 313.50M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Chia Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 136.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.70K. XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.41M ja sen kokonaistarjonta on 33191992. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 313.50M.
Chia Network (XCH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chia Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.11116
+1.19%
30 päivää
$ -1.898
-16.74%
60 päivää
$ +0.295
+3.22%
90 päivää
$ -3.295
-25.87%
Chia Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.11116 (+1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Chia Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.898 (-16.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Chia Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.295 (+3.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Chia Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -3.295 (-25.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
Chia Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Chia Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chia Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Chia Network (XCH) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Chia Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.