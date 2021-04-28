Mikä on Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chia Network (XCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chia Network (XCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chia Network-rahakkeelle.

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikka

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chia Network (XCH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chia Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

XCH paikallisiin valuuttoihin

Chia Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chia Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chia Network” Paljonko Chia Network (XCH) on arvoltaan tänään? XCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XCH-USD-parin nykyinen hinta? $ 9.445 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XCH -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Chia Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XCH markkina-arvo on $ 136.12M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.41M USD . Mikä oli XCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XCH saavutti ATH-hinnaksi 1,934.50687188 USD . Mikä oli XCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XCH-rahakkeen ATL-hinta oli 8.608855748047983 USD . Mikä on XCH-rahakkeen treidausvolyymi? XCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.70K USD . Nouseeko XCH tänä vuonna korkeammalle? XCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCH-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Chia Network (XCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

