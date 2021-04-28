Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chia Network (XCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chia Network (XCH) -rahakkeen tiedot Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.chia.net/ Valkoinen paperi: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Block Explorer: https://www.spacescan.io/ Osta XCH-rahaketta nyt!

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chia Network (XCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 141.39M $ 141.39M $ 141.39M Kokonaistarjonta: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 325.65M $ 325.65M $ 325.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Kaikkien aikojen alin: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Nykyinen hinta: $ 9.811 $ 9.811 $ 9.811 Lue lisää Chia Network (XCH) -rahakkeen hinnasta

Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chia Network (XCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Chia Network (XCH) -rahakkeen hintahistoria XCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

