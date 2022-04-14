Tales X (X) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tales X (X) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tales X (X) -rahakkeen tiedot A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model. Virallinen verkkosivusto: https://app.talex.world Valkoinen paperi: https://docs.talex.world Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0510101ec6c49d24ed911f0011e22a0d697ee776 Osta X-rahaketta nyt!

Tales X (X) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tales X (X) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011138939346368637 $ 0.011138939346368637 $ 0.011138939346368637 Nykyinen hinta: $ 0.01125 $ 0.01125 $ 0.01125 Lue lisää Tales X (X) -rahakkeen hinnasta

Tales X (X) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten X-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. X Empire’s token economics are designed to incentivize community participation, ensure fair distribution, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking schedules. Token Issuance Mechanism Token Name: X Empire (X)

X Empire (X) Total Supply: 690,000,000,000 X

690,000,000,000 X Initial Circulating Supply: 517,500,000,000 X

517,500,000,000 X Launchpool Allocation: 2,939,400,000 X Tokens are issued through a combination of airdrops, launchpool events, and community engagement programs. The Token Generation Event (TGE) was scheduled for late October 2024, marking the official launch and initial distribution. Allocation Mechanism Allocation Breakdown Category Percentage of Total Supply Notes Initial Coin Offering (ICO) 33% Largest immediate allocation, unlocked at TGE Community & Ecosystem Initiatives 24% For ecosystem growth and community rewards Existing Investors 13% Gradual vesting, long-term commitment Team 20% Standard vesting, incentivizes long-term contribution Ecosystem Fund 2.4% For partnerships and ecosystem development Livestreaming 3% Marketing and platform promotion Foundation 2% For sustainability and long-term planning Liquidity & Exchanges 2.6% For exchange listings and liquidity Community Airdrop: 75% of the total supply is ultimately allocated to the community, with an additional 34.5 billion X tokens added during the “Chill Phase” to enhance player rewards. Usage and Incentive Mechanism In-Game Utility: X tokens are used within the X Empire game for character upgrades, participation in business-themed challenges, and NFT avatar creation.

X tokens are used within the X Empire game for character upgrades, participation in business-themed challenges, and NFT avatar creation. Airdrop Participation: Users can earn X tokens by participating in launchpool events and locking BTC or ETH in designated pools.

Users can earn X tokens by participating in launchpool events and locking BTC or ETH in designated pools. Holder Incentives: The "$X Holder Status" program rewards users who hold X tokens in their wallets for at least 30 days with exclusive benefits and partner airdrops.

The "$X Holder Status" program rewards users who hold X tokens in their wallets for at least 30 days with exclusive benefits and partner airdrops. Community Engagement: Additional tokens are distributed through new app features (e.g., the "Feed" app) to drive demand and engagement. Locking Mechanism Launchpool Locking Pools Pool Total X Airdrop Max Lock (VIP1-7) Max Lock (VIP0) Min Lock Distribution Mechanism BTC Pool 1,469,700,000 X 2 BTC 0.5 BTC 0.0001 BTC Proportional to user’s locked BTC ETH Pool 1,469,700,000 X 15 ETH 10 ETH 0.002 ETH Proportional to user’s locked ETH Distribution: Airdrops from locking pools are distributed hourly based on the user’s locked volume, with hourly snapshots taken for accuracy. Unlocking Time and Vesting Schedule Unlocking Schedule: Tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release from July 2025 to July 2029.

Tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release from July 2025 to July 2029. Vesting: Team and investor allocations are subject to gradual vesting to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.

Team and investor allocations are subject to gradual vesting to prevent large token dumps and ensure long-term alignment. Community & Ecosystem: These allocations are unlocked progressively to support ongoing development and engagement.

These allocations are unlocked progressively to support ongoing development and engagement. By 2029: 100% of the total token supply will be unlocked. Unlocking Visualization (Summary) Initial Coin Offering (33%) : Immediate release at TGE.

: Immediate release at TGE. Team, Investors, Foundation, Ecosystem : Gradual unlocking over four years.

: Gradual unlocking over four years. Community & Ecosystem Initiatives: Prioritized for early and ongoing distribution. Additional Notes NFT-to-X Token Conversion: There was a specific window (ending October 31, 2024) for converting NFT vouchers to X tokens, with on-chain withdrawals enabled for efficiency.

There was a specific window (ending October 31, 2024) for converting NFT vouchers to X tokens, with on-chain withdrawals enabled for efficiency. Optional “Chill Phase”: Players could opt in to earn an extra 5% of tokens, with all characters reset to maintain competitiveness. Summary Table: Key Token Economics Mechanism Details Issuance TGE, airdrops, launchpool, NFT conversion Allocation ICO, community, team, investors, ecosystem, foundation, liquidity Usage In-game utility, NFT creation, airdrops, holder rewards, community engagement Incentives Holder status, partner airdrops, exclusive benefits, new app features Locking BTC/ETH pools, hourly snapshots, proportional airdrop distribution Unlocking Linear/staggered release, full unlock by 2029, vesting for team/investors In conclusion:

X Empire’s token economics are structured to reward active participation, foster long-term commitment, and support sustainable ecosystem growth. The mechanisms for issuance, allocation, usage, and unlocking are designed to balance immediate engagement with gradual, responsible token release, minimizing risks of sudden supply shocks and aligning incentives across all stakeholders.

Tales X (X) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tales X (X) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä X-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta X-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät X-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu X-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka X-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tales X (X) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita X-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan X-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tales X (X) -rahakkeen hintahistoria X -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu X-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

X-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne X-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? X-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso X-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!