Work402 – hinta (WORK)
Reaaliaikainen Work402 (WORK) -hinta on tänään $ 0.0003994, ja se on muuttunut 1.74 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen WORK-USD-muuntokurssi on $ 0.0003994 per WORK.
Work402 on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- WORK. Viimeisen 24 tunnin aikana WORK-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0003506 (alin) ja $ 0.000414 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, WORK liikkui -1.61% viimeisen tunnin aikana ja +13.36% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 55.29K.
Work402-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.29K. WORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Work402-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000007073
|-1.73%
|30 päivää
|$ -0.0001006
|-20.12%
|60 päivää
|$ -0.0001006
|-20.12%
|90 päivää
|$ -0.0001006
|-20.12%
Tänään WORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000007073 (-1.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001006 (-20.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001006 (-20.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001006 (-20.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Work402 (WORK)?
Tarkista Work402-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
Vuonna 2040 Work402-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
Oletko valmis aloittamaan Work402-rahakkeella? WORK-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä.
Work402-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi.
Ostamalla Work402 (WORK) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi.
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin
Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Work402 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
Avaa WORK-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu WORK USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.
Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Work402-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.
Summa
1 WORK = 0.0003994 USD