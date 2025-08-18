Lisätietoja WOD-rahakkeesta

World of Dypians-logo

World of Dypians – hinta (WOD)

1WOD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05741
$0.05741$0.05741
+0.36%1D
USD
Reaaliaikainen World of Dypians (WOD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:37 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05719
$ 0.05719$ 0.05719
24 h:n matalin
$ 0.05802
$ 0.05802$ 0.05802
24 h:n korkein

$ 0.05719
$ 0.05719$ 0.05719

$ 0.05802
$ 0.05802$ 0.05802

$ 0.26994772677802015
$ 0.26994772677802015$ 0.26994772677802015

$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148

+0.27%

+0.36%

-3.04%

-3.04%

World of Dypians (WOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05747. Viimeisen 24 tunnin aikana WOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.05719 ja korkeimmillaan $ 0.05802 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.26994772677802015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04518352879657148.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOD on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

World of Dypians (WOD) -rahakkeen markkinatiedot

No.989

$ 15.07M
$ 15.07M$ 15.07M

$ 248.26K
$ 248.26K$ 248.26K

$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M

262.15M
262.15M 262.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.21%

BSC

World of Dypians-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.26K. WOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 262.15M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.47M.

World of Dypians (WOD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän World of Dypians-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002059+0.36%
30 päivää$ -0.00393-6.41%
60 päivää$ -0.01307-18.53%
90 päivää$ -0.022-27.69%
World of Dypians-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WOD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002059 (+0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

World of Dypians 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00393 (-6.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

World of Dypians-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WOD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01307 (-18.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

World of Dypians-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.022 (-27.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle World of Dypians (WOD)?

Tarkista World of Dypians-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja World of Dypians-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WOD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue World of Dypians-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään World of Dypians-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

World of Dypians-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon World of Dypians (WOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko World of Dypians (WOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita World of Dypians-rahakkeelle.

Tarkista World of Dypians-rahakkeen hintaennuste nyt!

World of Dypians (WOD) -rahakkeen tokenomiikka

World of Dypians (WOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

World of Dypians (WOD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa World of Dypians:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa World of Dypians MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WOD paikallisiin valuuttoihin

World of Dypians-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton World of Dypians toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen World of Dypians-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”World of Dypians”

Paljonko World of Dypians (WOD) on arvoltaan tänään?
WOD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05747 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOD-USD-parin nykyinen hinta?
WOD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05747. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on World of Dypians-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOD markkina-arvo on $ 15.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 262.15M USD.
Mikä oli WOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOD saavutti ATH-hinnaksi 0.26994772677802015 USD.
Mikä oli WOD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04518352879657148 USD.
Mikä on WOD-rahakkeen treidausvolyymi?
WOD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.26K USD.
Nouseeko WOD tänä vuonna korkeammalle?
WOD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:37 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.05741
