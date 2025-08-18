World of Dypians (WOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05719
24 h:n matalin
$ 0.05802
24 h:n korkein
$ 0.05719
$ 0.05802
$ 0.26994772677802015
$ 0.04518352879657148
+0.27%
+0.36%
-3.04%
World of Dypians (WOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05747. Viimeisen 24 tunnin aikana WOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.05719 ja korkeimmillaan $ 0.05802 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.26994772677802015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04518352879657148.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WOD on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
World of Dypians (WOD) -rahakkeen markkinatiedot
No.989
$ 15.07M
$ 248.26K
$ 57.47M
262.15M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.21%
BSC
World of Dypians-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.26K. WOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 262.15M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.47M.
World of Dypians (WOD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän World of Dypians-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002059
+0.36%
30 päivää
$ -0.00393
-6.41%
60 päivää
$ -0.01307
-18.53%
90 päivää
$ -0.022
-27.69%
World of Dypians-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WOD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002059 (+0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
World of Dypians 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00393 (-6.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
World of Dypians-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WOD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01307 (-18.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
World of Dypians-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.022 (-27.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle World of Dypians (WOD)?
World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.
World of Dypians on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja World of Dypians-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WOD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue World of Dypians-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään World of Dypians-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
World of Dypians-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon World of Dypians (WOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko World of Dypians (WOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita World of Dypians-rahakkeelle.
World of Dypians (WOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
World of Dypians (WOD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa World of Dypians:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa World of Dypians MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.