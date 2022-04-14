dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dogwifhat sol (WIF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tiedot dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://dogwifhat.us/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Osta WIF-rahaketta nyt!

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 889.97M $ 889.97M $ 889.97M Kokonaistarjonta: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Kierrossa oleva tarjonta: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 889.97M $ 889.97M $ 889.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Nykyinen hinta: $ 0.891 $ 0.891 $ 0.891 Lue lisää dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen hinnasta

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten WIF-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data. Issuance Mechanism Token Standard: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.

All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation. Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint. Allocation Mechanism Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.

The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors. Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.

The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds. No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.

WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes. Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF. Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).

WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca). No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF. Locking Mechanism No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.

There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch. No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem. Unlocking Time Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled. Token Economics Table Aspect Details Token Standard SPL (Solana) Total Supply 1,000,000,000 WIF (fixed) Issuance All tokens minted at launch (Nov 2023) Mint Authority None (irreversible, no further minting possible) Allocation No public/private sale; distributed from initial wallet Team Allocation Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens Utility Meme token; no protocol utility or planned product Incentives None (no staking, rewards, or dividends) Locking/Vesting None; all tokens liquid at launch Unlocking 100% unlocked at launch; no future unlocks Additional Notes Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.

The token contract has been audited, and the code is open-source. Community: The project is driven by community engagement and social media presence.

The project is driven by community engagement and social media presence. Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration. Summary Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WIF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WIF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WIF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WIF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

