dogwifhat sol-logo

dogwifhat sol – hinta (WIF)

1WIF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.848
$0.848$0.848
+1.43%1D
USD
Reaaliaikainen dogwifhat sol (WIF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:22:43 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.832
$ 0.832$ 0.832
24 h:n matalin
$ 0.886
$ 0.886$ 0.886
24 h:n korkein

$ 0.832
$ 0.832$ 0.832

$ 0.886
$ 0.886$ 0.886

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

+1.31%

+1.43%

-7.23%

-7.23%

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.847. Viimeisen 24 tunnin aikana WIF on vaihdellut alimmillaan $ 0.832 ja korkeimmillaan $ 0.886 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.8499674634069185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000023439977993792.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIF on muuttunut +1.31% viimeisen tunnin aikana, +1.43% 24 tunnin aikana ja -7.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen markkinatiedot

No.88

$ 846.02M
$ 846.02M$ 846.02M

$ 10.71M
$ 10.71M$ 10.71M

$ 846.02M
$ 846.02M$ 846.02M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,840,096.680848
998,840,096.680848 998,840,096.680848

99.99%

0.02%

SOL

dogwifhat sol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 846.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.71M. WIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.84M ja sen kokonaistarjonta on 998840096.680848. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 846.02M.

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän dogwifhat sol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01196+1.43%
30 päivää$ -0.365-30.12%
60 päivää$ +0.194+29.70%
90 päivää$ -0.326-27.80%
dogwifhat sol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WIF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01196 (+1.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

dogwifhat sol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.365 (-30.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

dogwifhat sol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WIF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.194 (+29.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

dogwifhat sol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.326 (-27.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle dogwifhat sol (WIF)?

Tarkista dogwifhat sol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja dogwifhat sol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WIF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue dogwifhat sol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään dogwifhat sol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

dogwifhat sol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dogwifhat sol (WIF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dogwifhat sol (WIF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dogwifhat sol-rahakkeelle.

Tarkista dogwifhat sol-rahakkeen hintaennuste nyt!

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikka

dogwifhat sol (WIF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

dogwifhat sol (WIF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa dogwifhat sol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa dogwifhat sol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WIF paikallisiin valuuttoihin

1 dogwifhat sol(WIF) - VND
22,288.805
1 dogwifhat sol(WIF) - AUD
A$1.31285
1 dogwifhat sol(WIF) - GBP
0.62678
1 dogwifhat sol(WIF) - EUR
0.72842
1 dogwifhat sol(WIF) - USD
$0.847
1 dogwifhat sol(WIF) - MYR
RM3.57434
1 dogwifhat sol(WIF) - TRY
34.66771
1 dogwifhat sol(WIF) - JPY
¥125.356
1 dogwifhat sol(WIF) - ARS
ARS$1,113.00882
1 dogwifhat sol(WIF) - RUB
68.24279
1 dogwifhat sol(WIF) - INR
73.96004
1 dogwifhat sol(WIF) - IDR
Rp13,885.24368
1 dogwifhat sol(WIF) - KRW
1,186.27432
1 dogwifhat sol(WIF) - PHP
48.42299
1 dogwifhat sol(WIF) - EGP
￡E.41.06256
1 dogwifhat sol(WIF) - BRL
R$4.63309
1 dogwifhat sol(WIF) - CAD
C$1.16886
1 dogwifhat sol(WIF) - BDT
103.01214
1 dogwifhat sol(WIF) - NGN
1,301.06823
1 dogwifhat sol(WIF) - COP
$3,415.31575
1 dogwifhat sol(WIF) - ZAR
R.15.01731
1 dogwifhat sol(WIF) - UAH
34.87946
1 dogwifhat sol(WIF) - VES
Bs116.039
1 dogwifhat sol(WIF) - CLP
$821.59
1 dogwifhat sol(WIF) - PKR
Rs238.78624
1 dogwifhat sol(WIF) - KZT
455.12698
1 dogwifhat sol(WIF) - THB
฿27.64608
1 dogwifhat sol(WIF) - TWD
NT$25.82503
1 dogwifhat sol(WIF) - AED
د.إ3.10849
1 dogwifhat sol(WIF) - CHF
Fr0.6776
1 dogwifhat sol(WIF) - HKD
HK$6.61507
1 dogwifhat sol(WIF) - AMD
֏324.1469
1 dogwifhat sol(WIF) - MAD
.د.م7.63147
1 dogwifhat sol(WIF) - MXN
$15.88972
1 dogwifhat sol(WIF) - SAR
ريال3.17625
1 dogwifhat sol(WIF) - PLN
3.10002
1 dogwifhat sol(WIF) - RON
лв3.68445
1 dogwifhat sol(WIF) - SEK
kr8.14814
1 dogwifhat sol(WIF) - BGN
лв1.42296
1 dogwifhat sol(WIF) - HUF
Ft289.07263
1 dogwifhat sol(WIF) - CZK
17.92252
1 dogwifhat sol(WIF) - KWD
د.ك0.258335
1 dogwifhat sol(WIF) - ILS
2.88827
1 dogwifhat sol(WIF) - AOA
Kz776.35173
1 dogwifhat sol(WIF) - BHD
.د.ب0.319319
1 dogwifhat sol(WIF) - BMD
$0.847
1 dogwifhat sol(WIF) - DKK
kr5.43774
1 dogwifhat sol(WIF) - HNL
L22.26763
1 dogwifhat sol(WIF) - MUR
38.73331
1 dogwifhat sol(WIF) - NAD
$14.96649
1 dogwifhat sol(WIF) - NOK
kr8.62246
1 dogwifhat sol(WIF) - NZD
$1.44837
1 dogwifhat sol(WIF) - PAB
B/.0.847
1 dogwifhat sol(WIF) - PGK
K3.50658
1 dogwifhat sol(WIF) - QAR
ر.ق3.08308
1 dogwifhat sol(WIF) - RSD
дин.85.4623

dogwifhat sol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton dogwifhat sol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen dogwifhat sol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dogwifhat sol”

Paljonko dogwifhat sol (WIF) on arvoltaan tänään?
WIF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIF-USD-parin nykyinen hinta?
WIF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dogwifhat sol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIF markkina-arvo on $ 846.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.84M USD.
Mikä oli WIF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIF saavutti ATH-hinnaksi 4.8499674634069185 USD.
Mikä oli WIF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000023439977993792 USD.
Mikä on WIF-rahakkeen treidausvolyymi?
WIF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.71M USD.
Nouseeko WIF tänä vuonna korkeammalle?
WIF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
