wrapped dog (WDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0010879. Viimeisen 24 tunnin aikana WDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010151 ja korkeimmillaan $ 0.0012056 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02889444155638393, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000345747960162156.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WDOG on muuttunut +0.75% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -16.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
wrapped dog (WDOG) -rahakkeen markkinatiedot
No.2046
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
$ 55.19K
$ 55.19K$ 55.19K
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
1000.00M
1000.00M 1000.00M
999,998,439
999,998,439 999,998,439
999,998,439
999,998,439 999,998,439
100.00%
SOL
wrapped dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.19K. WDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999998439. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.
wrapped dog (WDOG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän wrapped dog-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000007567
+0.70%
30 päivää
$ -0.0006244
-36.47%
60 päivää
$ +0.0003893
+55.72%
90 päivää
$ +0.0003589
+49.23%
wrapped dog-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WDOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000007567 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
wrapped dog 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0006244 (-36.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
wrapped dog-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WDOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003893 (+55.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
wrapped dog-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0003589 (+49.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle wrapped dog (WDOG)?
wrapped dog on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja wrapped dog-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WDOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue wrapped dog-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään wrapped dog-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
wrapped dog-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon wrapped dog (WDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko wrapped dog (WDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita wrapped dog-rahakkeelle.
wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
wrapped dog (WDOG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa wrapped dog:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa wrapped dog MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.