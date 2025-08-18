Lisätietoja WDOG-rahakkeesta

1WDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0010886
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen wrapped dog (WDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:47:39 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010151
24 h:n matalin
$ 0.0012056
24 h:n korkein

$ 0.0010151
$ 0.0012056
$ 0.02889444155638393
$ 0.000345747960162156
+0.75%

+0.70%

-16.23%

-16.23%

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0010879. Viimeisen 24 tunnin aikana WDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010151 ja korkeimmillaan $ 0.0012056 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02889444155638393, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000345747960162156.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WDOG on muuttunut +0.75% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -16.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen markkinatiedot

No.2046

$ 1.09M
$ 55.19K
$ 1.09M
1000.00M
999,998,439
999,998,439
100.00%

SOL

wrapped dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.19K. WDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999998439. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän wrapped dog-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000007567+0.70%
30 päivää$ -0.0006244-36.47%
60 päivää$ +0.0003893+55.72%
90 päivää$ +0.0003589+49.23%
wrapped dog-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WDOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000007567 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

wrapped dog 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0006244 (-36.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

wrapped dog-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WDOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003893 (+55.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

wrapped dog-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0003589 (+49.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle wrapped dog (WDOG)?

Tarkista wrapped dog-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja wrapped dog-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WDOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue wrapped dog-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään wrapped dog-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

wrapped dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon wrapped dog (WDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko wrapped dog (WDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita wrapped dog-rahakkeelle.

Tarkista wrapped dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikka

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

wrapped dog (WDOG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa wrapped dog:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa wrapped dog MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WDOG paikallisiin valuuttoihin

1 wrapped dog(WDOG) - VND
28.6280885
1 wrapped dog(WDOG) - AUD
A$0.001686245
1 wrapped dog(WDOG) - GBP
0.000805046
1 wrapped dog(WDOG) - EUR
0.000935594
1 wrapped dog(WDOG) - USD
$0.0010879
1 wrapped dog(WDOG) - MYR
RM0.004590938
1 wrapped dog(WDOG) - TRY
0.044527747
1 wrapped dog(WDOG) - JPY
¥0.1610092
1 wrapped dog(WDOG) - ARS
ARS$1.429565874
1 wrapped dog(WDOG) - RUB
0.087652103
1 wrapped dog(WDOG) - INR
0.094962791
1 wrapped dog(WDOG) - IDR
Rp17.834423376
1 wrapped dog(WDOG) - KRW
1.523669224
1 wrapped dog(WDOG) - PHP
0.062206122
1 wrapped dog(WDOG) - EGP
￡E.0.052741392
1 wrapped dog(WDOG) - BRL
R$0.005950813
1 wrapped dog(WDOG) - CAD
C$0.001512181
1 wrapped dog(WDOG) - BDT
0.132310398
1 wrapped dog(WDOG) - NGN
1.673690634
1 wrapped dog(WDOG) - COP
$4.386684775
1 wrapped dog(WDOG) - ZAR
R.0.019277588
1 wrapped dog(WDOG) - UAH
0.044799722
1 wrapped dog(WDOG) - VES
Bs0.1490423
1 wrapped dog(WDOG) - CLP
$1.055263
1 wrapped dog(WDOG) - PKR
Rs0.306700768
1 wrapped dog(WDOG) - KZT
0.584572186
1 wrapped dog(WDOG) - THB
฿0.035541693
1 wrapped dog(WDOG) - TWD
NT$0.033202708
1 wrapped dog(WDOG) - AED
د.إ0.003992593
1 wrapped dog(WDOG) - CHF
Fr0.00087032
1 wrapped dog(WDOG) - HKD
HK$0.008496499
1 wrapped dog(WDOG) - AMD
֏0.41633933
1 wrapped dog(WDOG) - MAD
.د.م0.009801979
1 wrapped dog(WDOG) - MXN
$0.020398125
1 wrapped dog(WDOG) - SAR
ريال0.004079625
1 wrapped dog(WDOG) - PLN
0.003981714
1 wrapped dog(WDOG) - RON
лв0.004732365
1 wrapped dog(WDOG) - SEK
kr0.010465598
1 wrapped dog(WDOG) - BGN
лв0.001827672
1 wrapped dog(WDOG) - HUF
Ft0.371550487
1 wrapped dog(WDOG) - CZK
0.023030843
1 wrapped dog(WDOG) - KWD
د.ك0.0003318095
1 wrapped dog(WDOG) - ILS
0.003709739
1 wrapped dog(WDOG) - AOA
Kz0.997158261
1 wrapped dog(WDOG) - BHD
.د.ب0.0004090504
1 wrapped dog(WDOG) - BMD
$0.0010879
1 wrapped dog(WDOG) - DKK
kr0.006995197
1 wrapped dog(WDOG) - HNL
L0.028600891
1 wrapped dog(WDOG) - MUR
0.049749667
1 wrapped dog(WDOG) - NAD
$0.019277588
1 wrapped dog(WDOG) - NOK
kr0.011063943
1 wrapped dog(WDOG) - NZD
$0.001860309
1 wrapped dog(WDOG) - PAB
B/.0.0010879
1 wrapped dog(WDOG) - PGK
K0.004503906
1 wrapped dog(WDOG) - QAR
ر.ق0.003959956
1 wrapped dog(WDOG) - RSD
дин.0.109823505

wrapped dog-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton wrapped dog toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen wrapped dog-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”wrapped dog”

Paljonko wrapped dog (WDOG) on arvoltaan tänään?
WDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0010879 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WDOG-USD-parin nykyinen hinta?
WDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0010879. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on wrapped dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WDOG markkina-arvo on $ 1.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli WDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WDOG saavutti ATH-hinnaksi 0.02889444155638393 USD.
Mikä oli WDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000345747960162156 USD.
Mikä on WDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
WDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.19K USD.
Nouseeko WDOG tänä vuonna korkeammalle?
WDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:47:39 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

