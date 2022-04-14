wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu wrapped dog (WDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tiedot Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://wdog.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Osta WDOG-rahaketta nyt!

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu wrapped dog (WDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Nykyinen hinta: $ 0.0012236 $ 0.0012236 $ 0.0012236 Lue lisää wrapped dog (WDOG) -rahakkeen hinnasta

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset wrapped dog (WDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WDOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WDOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään wrapped dog (WDOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WDOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WDOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

wrapped dog (WDOG) -rahakkeen hintahistoria WDOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WDOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WDOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

