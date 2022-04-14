WalletConnect (WCT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WalletConnect (WCT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WalletConnect (WCT) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://walletconnect.network/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.walletconnect.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY Osta WCT-rahaketta nyt!

WalletConnect (WCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WalletConnect (WCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.64M $ 63.64M $ 63.64M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 186.20M $ 186.20M $ 186.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 341.80M $ 341.80M $ 341.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.3902 $ 1.3902 $ 1.3902 Kaikkien aikojen alin: $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 Nykyinen hinta: $ 0.3418 $ 0.3418 $ 0.3418 Lue lisää WalletConnect (WCT) -rahakkeen hinnasta

WalletConnect (WCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WalletConnect (WCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WCT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WCT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WalletConnect (WCT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WCT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WCT-rahakkeita MEXCistä nyt!

WalletConnect (WCT) -rahakkeen hintahistoria WCT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WCT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WCT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WCT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WCT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WCT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!