Mikä on Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped BTC (WBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped BTC (WBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped BTC-rahakkeelle.

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped BTC” Paljonko Wrapped BTC (WBTC) on arvoltaan tänään? WBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 112,608.61 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WBTC-USD-parin nykyinen hinta? $ 112,608.61 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WBTC -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Wrapped BTC-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WBTC markkina-arvo on $ 14.32B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.20K USD . Mikä oli WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WBTC saavutti ATH-hinnaksi 123,958.3989045868 USD . Mikä oli WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 3,330.11634888 USD . Mikä on WBTC-rahakkeen treidausvolyymi? WBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.71M USD . Nouseeko WBTC tänä vuonna korkeammalle? WBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WBTC-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

