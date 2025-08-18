Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 112,608.61. Viimeisen 24 tunnin aikana WBTC on vaihdellut alimmillaan $ 112,255.42 ja korkeimmillaan $ 114,800.75 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,958.3989045868, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3,330.11634888.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WBTC on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -4.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen markkinatiedot
Wrapped BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.32B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.71M. WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.20K ja sen kokonaistarjonta on 127204.91964965. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.32B.
Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wrapped BTC-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -214.351
-0.19%
30 päivää
$ -6,977.11
-5.84%
60 päivää
$ +13,710.49
+13.86%
90 päivää
$ +4,111.22
+3.78%
Wrapped BTC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -214.351 (-0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Wrapped BTC 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -6,977.11 (-5.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Wrapped BTC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +13,710.49 (+13.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Wrapped BTC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +4,111.22 (+3.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wrapped BTC (WBTC)?
Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.
