Wrapped BTC-logo

Wrapped BTC – hinta (WBTC)

1WBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$112,601.99
$112,601.99$112,601.99
-0.19%1D
USD
Reaaliaikainen Wrapped BTC (WBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:21:24 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 112,255.42
$ 112,255.42$ 112,255.42
24 h:n matalin
$ 114,800.75
$ 114,800.75$ 114,800.75
24 h:n korkein

$ 112,255.42
$ 112,255.42$ 112,255.42

$ 114,800.75
$ 114,800.75$ 114,800.75

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

+0.14%

-0.19%

-4.42%

-4.42%

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 112,608.61. Viimeisen 24 tunnin aikana WBTC on vaihdellut alimmillaan $ 112,255.42 ja korkeimmillaan $ 114,800.75 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,958.3989045868, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3,330.11634888.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WBTC on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -4.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.9326

$ 14.32B
$ 14.32B$ 14.32B

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

$ 14.32B
$ 14.32B$ 14.32B

127.20K
127.20K 127.20K

127,204.91964965
127,204.91964965 127,204.91964965

ETH

Wrapped BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.32B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.71M. WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.20K ja sen kokonaistarjonta on 127204.91964965. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.32B.

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wrapped BTC-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -214.351-0.19%
30 päivää$ -6,977.11-5.84%
60 päivää$ +13,710.49+13.86%
90 päivää$ +4,111.22+3.78%
Wrapped BTC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -214.351 (-0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wrapped BTC 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -6,977.11 (-5.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wrapped BTC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +13,710.49 (+13.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wrapped BTC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +4,111.22 (+3.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wrapped BTC (WBTC)?

Tarkista Wrapped BTC-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wrapped BTC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

1 Wrapped BTC(WBTC) - VND
2,963,295,572.15
1 Wrapped BTC(WBTC) - AUD
A$174,543.3455
1 Wrapped BTC(WBTC) - GBP
83,330.3714
1 Wrapped BTC(WBTC) - EUR
96,843.4046
1 Wrapped BTC(WBTC) - USD
$112,608.61
1 Wrapped BTC(WBTC) - MYR
RM475,208.3342
1 Wrapped BTC(WBTC) - TRY
4,609,070.4073
1 Wrapped BTC(WBTC) - JPY
¥16,666,074.28
1 Wrapped BTC(WBTC) - ARS
ARS$147,974,470.0566
1 Wrapped BTC(WBTC) - RUB
9,072,875.7077
1 Wrapped BTC(WBTC) - INR
9,832,983.8252
1 Wrapped BTC(WBTC) - IDR
Rp1,846,042,491.5184
1 Wrapped BTC(WBTC) - KRW
157,715,114.8216
1 Wrapped BTC(WBTC) - PHP
6,437,834.2337
1 Wrapped BTC(WBTC) - EGP
￡E.5,459,265.4128
1 Wrapped BTC(WBTC) - BRL
R$615,969.0967
1 Wrapped BTC(WBTC) - CAD
C$155,399.8818
1 Wrapped BTC(WBTC) - BDT
13,695,459.1482
1 Wrapped BTC(WBTC) - NGN
172,976,959.7349
1 Wrapped BTC(WBTC) - COP
$454,066,067.6725
1 Wrapped BTC(WBTC) - ZAR
R.1,996,550.6553
1 Wrapped BTC(WBTC) - UAH
4,637,222.5598
1 Wrapped BTC(WBTC) - VES
Bs15,427,379.57
1 Wrapped BTC(WBTC) - CLP
$109,230,351.7
1 Wrapped BTC(WBTC) - PKR
Rs31,746,619.3312
1 Wrapped BTC(WBTC) - KZT
60,509,110.4974
1 Wrapped BTC(WBTC) - THB
฿3,675,545.0304
1 Wrapped BTC(WBTC) - TWD
NT$3,433,436.5189
1 Wrapped BTC(WBTC) - AED
د.إ413,273.5987
1 Wrapped BTC(WBTC) - CHF
Fr90,086.888
1 Wrapped BTC(WBTC) - HKD
HK$879,473.2441
1 Wrapped BTC(WBTC) - AMD
֏43,095,315.047
1 Wrapped BTC(WBTC) - MAD
.د.م1,014,603.5761
1 Wrapped BTC(WBTC) - MXN
$2,112,537.5236
1 Wrapped BTC(WBTC) - SAR
ريال422,282.2875
1 Wrapped BTC(WBTC) - PLN
412,147.5126
1 Wrapped BTC(WBTC) - RON
лв489,847.4535
1 Wrapped BTC(WBTC) - SEK
kr1,083,294.8282
1 Wrapped BTC(WBTC) - BGN
лв189,182.4648
1 Wrapped BTC(WBTC) - HUF
Ft38,432,192.5069
1 Wrapped BTC(WBTC) - CZK
2,382,798.1876
1 Wrapped BTC(WBTC) - KWD
د.ك34,345.62605
1 Wrapped BTC(WBTC) - ILS
383,995.3601
1 Wrapped BTC(WBTC) - AOA
Kz103,215,925.8399
1 Wrapped BTC(WBTC) - BHD
.د.ب42,453.44597
1 Wrapped BTC(WBTC) - BMD
$112,608.61
1 Wrapped BTC(WBTC) - DKK
kr722,947.2762
1 Wrapped BTC(WBTC) - HNL
L2,960,480.3569
1 Wrapped BTC(WBTC) - MUR
5,149,591.7353
1 Wrapped BTC(WBTC) - NAD
$1,989,794.1387
1 Wrapped BTC(WBTC) - NOK
kr1,146,355.6498
1 Wrapped BTC(WBTC) - NZD
$192,560.7231
1 Wrapped BTC(WBTC) - PAB
B/.112,608.61
1 Wrapped BTC(WBTC) - PGK
K466,199.6454
1 Wrapped BTC(WBTC) - QAR
ر.ق409,895.3404
1 Wrapped BTC(WBTC) - RSD
дин.11,362,208.749

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped BTC”

Paljonko Wrapped BTC (WBTC) on arvoltaan tänään?
WBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 112,608.61 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WBTC-USD-parin nykyinen hinta?
WBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 112,608.61. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped BTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WBTC markkina-arvo on $ 14.32B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.20K USD.
Mikä oli WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WBTC saavutti ATH-hinnaksi 123,958.3989045868 USD.
Mikä oli WBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 3,330.11634888 USD.
Mikä on WBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
WBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.71M USD.
Nouseeko WBTC tänä vuonna korkeammalle?
WBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:21:24 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

