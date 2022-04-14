Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wrapped BTC (WBTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tiedot Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://wbtc.network Valkoinen paperi: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Osta WBTC-rahaketta nyt!

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.62B $ 14.62B $ 14.62B Kokonaistarjonta: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K Kierrossa oleva tarjonta: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.62B $ 14.62B $ 14.62B Kaikkien aikojen korkein: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Kaikkien aikojen alin: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Nykyinen hinta: $ 114,970.07 $ 114,970.07 $ 114,970.07 Lue lisää Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen hinnasta

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WBTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WBTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WBTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wrapped BTC (WBTC) -rahakkeen hintahistoria WBTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WBTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WBTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!