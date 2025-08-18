Lisätietoja WBT-rahakkeesta

WhiteBIT Token-logo

WhiteBIT Token – hinta (WBT)

1WBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$42.332
$42.332$42.332
-0.74%1D
USD
Reaaliaikainen WhiteBIT Token (WBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:58:26 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 42.283
$ 42.283$ 42.283
24 h:n matalin
$ 43.324
$ 43.324$ 43.324
24 h:n korkein

$ 42.283
$ 42.283$ 42.283

$ 43.324
$ 43.324$ 43.324

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

-0.11%

-0.74%

-5.88%

-5.88%

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 42.319. Viimeisen 24 tunnin aikana WBT on vaihdellut alimmillaan $ 42.283 ja korkeimmillaan $ 43.324 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 51.8832870534649, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.9801597999500005.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WBT on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -5.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3337

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

$ 16.93B
$ 16.93B$ 16.93B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

WhiteBIT Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.40M. WBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 365557132. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.93B.

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WhiteBIT Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.31559-0.74%
30 päivää$ -2.227-5.00%
60 päivää$ -5.729-11.93%
90 päivää$ +10.513+33.05%
WhiteBIT Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.31559 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

WhiteBIT Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.227 (-5.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

WhiteBIT Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -5.729 (-11.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

WhiteBIT Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +10.513 (+33.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WhiteBIT Token (WBT)?

Tarkista WhiteBIT Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WhiteBIT Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WBT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue WhiteBIT Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WhiteBIT Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

WhiteBIT Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WhiteBIT Token (WBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WhiteBIT Token (WBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WhiteBIT Token-rahakkeelle.

Tarkista WhiteBIT Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen tokenomiikka

WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

WhiteBIT Token (WBT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa WhiteBIT Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WhiteBIT Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WBT paikallisiin valuuttoihin

1 WhiteBIT Token(WBT) - VND
1,113,624.485
1 WhiteBIT Token(WBT) - AUD
A$65.59445
1 WhiteBIT Token(WBT) - GBP
31.31606
1 WhiteBIT Token(WBT) - EUR
36.39434
1 WhiteBIT Token(WBT) - USD
$42.319
1 WhiteBIT Token(WBT) - MYR
RM178.58618
1 WhiteBIT Token(WBT) - TRY
1,735.50219
1 WhiteBIT Token(WBT) - JPY
¥6,263.212
1 WhiteBIT Token(WBT) - ARS
ARS$55,609.70514
1 WhiteBIT Token(WBT) - RUB
3,409.21864
1 WhiteBIT Token(WBT) - INR
3,694.02551
1 WhiteBIT Token(WBT) - IDR
Rp693,753.98736
1 WhiteBIT Token(WBT) - KRW
59,187.3534
1 WhiteBIT Token(WBT) - PHP
2,420.22361
1 WhiteBIT Token(WBT) - EGP
￡E.2,051.62512
1 WhiteBIT Token(WBT) - BRL
R$231.06174
1 WhiteBIT Token(WBT) - CAD
C$58.82341
1 WhiteBIT Token(WBT) - BDT
5,146.83678
1 WhiteBIT Token(WBT) - NGN
65,106.08874
1 WhiteBIT Token(WBT) - COP
$170,640.78775
1 WhiteBIT Token(WBT) - ZAR
R.749.89268
1 WhiteBIT Token(WBT) - UAH
1,742.69642
1 WhiteBIT Token(WBT) - VES
Bs5,797.703
1 WhiteBIT Token(WBT) - CLP
$41,049.43
1 WhiteBIT Token(WBT) - PKR
Rs11,974.58424
1 WhiteBIT Token(WBT) - KZT
22,739.69146
1 WhiteBIT Token(WBT) - THB
฿1,382.13854
1 WhiteBIT Token(WBT) - TWD
NT$1,291.99907
1 WhiteBIT Token(WBT) - AED
د.إ155.31073
1 WhiteBIT Token(WBT) - CHF
Fr33.8552
1 WhiteBIT Token(WBT) - HKD
HK$330.51139
1 WhiteBIT Token(WBT) - AMD
֏16,226.37417
1 WhiteBIT Token(WBT) - MAD
.د.م381.71738
1 WhiteBIT Token(WBT) - MXN
$793.48125
1 WhiteBIT Token(WBT) - SAR
ريال158.69625
1 WhiteBIT Token(WBT) - PLN
154.88754
1 WhiteBIT Token(WBT) - RON
лв184.08765
1 WhiteBIT Token(WBT) - SEK
kr407.10878
1 WhiteBIT Token(WBT) - BGN
лв71.09592
1 WhiteBIT Token(WBT) - HUF
Ft14,453.20807
1 WhiteBIT Token(WBT) - CZK
895.47004
1 WhiteBIT Token(WBT) - KWD
د.ك12.907295
1 WhiteBIT Token(WBT) - ILS
143.8846
1 WhiteBIT Token(WBT) - AOA
Kz38,718.07629
1 WhiteBIT Token(WBT) - BHD
.د.ب15.911944
1 WhiteBIT Token(WBT) - BMD
$42.319
1 WhiteBIT Token(WBT) - DKK
kr272.11117
1 WhiteBIT Token(WBT) - HNL
L1,111.29694
1 WhiteBIT Token(WBT) - MUR
1,935.24787
1 WhiteBIT Token(WBT) - NAD
$749.0463
1 WhiteBIT Token(WBT) - NOK
kr430.80742
1 WhiteBIT Token(WBT) - NZD
$72.36549
1 WhiteBIT Token(WBT) - PAB
B/.42.319
1 WhiteBIT Token(WBT) - PGK
K175.20066
1 WhiteBIT Token(WBT) - QAR
ر.ق154.04116
1 WhiteBIT Token(WBT) - RSD
дин.4,271.67986

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WhiteBIT Token”

Paljonko WhiteBIT Token (WBT) on arvoltaan tänään?
WBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 42.319 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WBT-USD-parin nykyinen hinta?
WBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 42.319. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WhiteBIT Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WBT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WBT saavutti ATH-hinnaksi 51.8832870534649 USD.
Mikä oli WBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WBT-rahakkeen ATL-hinta oli 2.9801597999500005 USD.
Mikä on WBT-rahakkeen treidausvolyymi?
WBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.40M USD.
Nouseeko WBT tänä vuonna korkeammalle?
WBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:58:26 (UTC+8)

