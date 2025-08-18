WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 42.319. Viimeisen 24 tunnin aikana WBT on vaihdellut alimmillaan $ 42.283 ja korkeimmillaan $ 43.324 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 51.8832870534649, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.9801597999500005.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WBT on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -5.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen markkinatiedot
No.3337
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
$ 16.93B
$ 16.93B$ 16.93B
0.00
0.00 0.00
400,000,000
400,000,000 400,000,000
365,557,132
365,557,132 365,557,132
0.00%
TRX
WhiteBIT Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.40M. WBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 365557132. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.93B.
WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WhiteBIT Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.31559
-0.74%
30 päivää
$ -2.227
-5.00%
60 päivää
$ -5.729
-11.93%
90 päivää
$ +10.513
+33.05%
WhiteBIT Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.31559 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
WhiteBIT Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.227 (-5.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
WhiteBIT Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -5.729 (-11.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
WhiteBIT Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +10.513 (+33.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WhiteBIT Token (WBT)?
WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
WhiteBIT Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WhiteBIT Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WBT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue WhiteBIT Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WhiteBIT Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
WhiteBIT Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon WhiteBIT Token (WBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WhiteBIT Token (WBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WhiteBIT Token-rahakkeelle.
WhiteBIT Token (WBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
WhiteBIT Token (WBT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa WhiteBIT Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WhiteBIT Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.