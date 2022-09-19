WBT

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

NimiWBT

SijoitusNo.3478

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta400,000,000

Kokonaistarjonta365,557,132

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta51.8832870534649,2025-06-16

Alin hinta2.9801597999500005,2022-09-19

Julkinen lohkoketjuTRX

JohdantoWBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
WBT/USDT
WhiteBIT Token
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (WBT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
WBT/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (WBT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...