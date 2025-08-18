Lisätietoja VVV-rahakkeesta

VVV-logo

VVV – hinta (VVV)

1VVV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.452
-3.19%1D
USD
Reaaliaikainen VVV (VVV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:47:04 (UTC+8)

VVV (VVV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.33
24 h:n matalin
$ 4.475
24 h:n korkein

$ 3.33
$ 4.475
$ 22.454771734480946
$ 0.5132534272823827
+2.03%

-3.19%

+25.25%

+25.25%

VVV (VVV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.452. Viimeisen 24 tunnin aikana VVV on vaihdellut alimmillaan $ 3.33 ja korkeimmillaan $ 4.475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VVV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.454771734480946, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5132534272823827.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VVV on muuttunut +2.03% viimeisen tunnin aikana, -3.19% 24 tunnin aikana ja +25.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VVV (VVV) -rahakkeen markkinatiedot

No.282

$ 121.25M
$ 204.40K
$ 257.13M
35.13M
74,486,016.04251744
BASE

VVV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 121.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 204.40K. VVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.13M ja sen kokonaistarjonta on 74486016.04251744. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 257.13M.

VVV (VVV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VVV-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.11375-3.19%
30 päivää$ +0.23+7.13%
60 päivää$ +0.932+36.98%
90 päivää$ -0.256-6.91%
VVV-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VVV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.11375 (-3.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VVV 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.23 (+7.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VVV-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VVV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.932 (+36.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VVV-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.256 (-6.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VVV (VVV)?

Tarkista VVV-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VVV-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VVV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VVV-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VVV-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VVV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VVV (VVV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VVV (VVV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VVV-rahakkeelle.

Tarkista VVV-rahakkeen hintaennuste nyt!

VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikka

VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VVV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VVV (VVV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VVV:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VVV MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VVV paikallisiin valuuttoihin

1 VVV(VVV) - VND
90,839.38
1 VVV(VVV) - AUD
A$5.3506
1 VVV(VVV) - GBP
2.55448
1 VVV(VVV) - EUR
2.96872
1 VVV(VVV) - USD
1 VVV(VVV) - MYR
RM14.56744
1 VVV(VVV) - TRY
141.29036
1 VVV(VVV) - JPY
¥510.896
1 VVV(VVV) - ARS
ARS$4,536.13512
1 VVV(VVV) - RUB
278.12764
1 VVV(VVV) - INR
301.32508
1 VVV(VVV) - IDR
Rp56,590.15488
1 VVV(VVV) - KRW
4,834.73312
1 VVV(VVV) - PHP
197.38536
1 VVV(VVV) - EGP
￡E.167.35296
1 VVV(VVV) - BRL
R$18.88244
1 VVV(VVV) - CAD
C$4.79828
1 VVV(VVV) - BDT
419.83224
1 VVV(VVV) - NGN
5,310.76392
1 VVV(VVV) - COP
$13,919.327
1 VVV(VVV) - ZAR
R.61.16944
1 VVV(VVV) - UAH
142.15336
1 VVV(VVV) - VES
Bs472.924
1 VVV(VVV) - CLP
$3,348.44
1 VVV(VVV) - PKR
Rs973.18784
1 VVV(VVV) - KZT
1,854.89768
1 VVV(VVV) - THB
฿112.77684
1 VVV(VVV) - TWD
NT$105.35504
1 VVV(VVV) - AED
د.إ12.66884
1 VVV(VVV) - CHF
Fr2.7616
1 VVV(VVV) - HKD
HK$26.96012
1 VVV(VVV) - AMD
֏1,321.0804
1 VVV(VVV) - MAD
.د.م31.10252
1 VVV(VVV) - MXN
$64.725
1 VVV(VVV) - SAR
ريال12.945
1 VVV(VVV) - PLN
12.63432
1 VVV(VVV) - RON
лв15.0162
1 VVV(VVV) - SEK
kr33.20824
1 VVV(VVV) - BGN
лв5.79936
1 VVV(VVV) - HUF
Ft1,178.96156
1 VVV(VVV) - CZK
73.07884
1 VVV(VVV) - KWD
د.ك1.05286
1 VVV(VVV) - ILS
11.77132
1 VVV(VVV) - AOA
Kz3,164.06868
1 VVV(VVV) - BHD
.د.ب1.297952
1 VVV(VVV) - BMD
1 VVV(VVV) - DKK
kr22.19636
1 VVV(VVV) - HNL
L90.75308
1 VVV(VVV) - MUR
157.85996
1 VVV(VVV) - NAD
$61.16944
1 VVV(VVV) - NOK
kr35.10684
1 VVV(VVV) - NZD
$5.90292
1 VVV(VVV) - PAB
B/.3.452
1 VVV(VVV) - PGK
K14.29128
1 VVV(VVV) - QAR
ر.ق12.56528
1 VVV(VVV) - RSD
дин.348.4794

VVV-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VVV toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen VVV-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VVV”

Paljonko VVV (VVV) on arvoltaan tänään?
VVV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.452 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VVV-USD-parin nykyinen hinta?
VVV -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.452. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VVV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VVV markkina-arvo on $ 121.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.13M USD.
Mikä oli VVV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VVV saavutti ATH-hinnaksi 22.454771734480946 USD.
Mikä oli VVV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VVV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5132534272823827 USD.
Mikä on VVV-rahakkeen treidausvolyymi?
VVV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 204.40K USD.
Nouseeko VVV tänä vuonna korkeammalle?
VVV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VVV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

