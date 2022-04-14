VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VVV (VVV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VVV (VVV) -rahakkeen tiedot Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Virallinen verkkosivusto: https://venice.ai/home Block Explorer: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Osta VVV-rahaketta nyt!

VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VVV (VVV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 113.00M $ 113.00M $ 113.00M Kokonaistarjonta: $ 74.57M $ 74.57M $ 74.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 35.21M $ 35.21M $ 35.21M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 239.29M $ 239.29M $ 239.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Nykyinen hinta: $ 3.209 $ 3.209 $ 3.209 Lue lisää VVV (VVV) -rahakkeen hinnasta

VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VVV (VVV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VVV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VVV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VVV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VVV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VVV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VVV (VVV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VVV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VVV-rahakkeita MEXCistä nyt!

VVV (VVV) -rahakkeen hintahistoria VVV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VVV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VVV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VVV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VVV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VVV-rahakkeen hintaennuste nyt!

