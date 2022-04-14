VaporFund (VPR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VaporFund (VPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VaporFund (VPR) -rahakkeen tiedot Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards. Virallinen verkkosivusto: https://www.vaporfund.com/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089 Osta VPR-rahaketta nyt!

VaporFund (VPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VaporFund (VPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 496.00K $ 496.00K $ 496.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 Nykyinen hinta: $ 0.000496 $ 0.000496 $ 0.000496 Lue lisää VaporFund (VPR) -rahakkeen hinnasta

VaporFund (VPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VaporFund (VPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VPR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VPR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VaporFund (VPR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VPR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VPR-rahakkeita MEXCistä nyt!

VaporFund (VPR) -rahakkeen hintahistoria VPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VPR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VPR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VPR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!