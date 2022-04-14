Vertus (VERT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vertus (VERT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vertus (VERT) -rahakkeen tiedot Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Virallinen verkkosivusto: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Osta VERT-rahaketta nyt!

Vertus (VERT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vertus (VERT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 576.33K $ 576.33K $ 576.33K Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Nykyinen hinta: $ 0.0010932 $ 0.0010932 $ 0.0010932 Lue lisää Vertus (VERT) -rahakkeen hinnasta

Vertus (VERT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vertus (VERT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VERT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VERT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VERT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VERT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VERT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vertus (VERT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VERT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VERT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vertus (VERT) -rahakkeen hintahistoria VERT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VERT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VERT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VERT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VERT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VERT-rahakkeen hintaennuste nyt!

