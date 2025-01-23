VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

NimiVERT

SijoitusNo.2368

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.09%

Kierrossa oleva tarjonta527,199,617

Enimmäistarjonta1,200,000,000

Kokonaistarjonta1,200,000,000

Kierrossa oleva määrä0.4393%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.001583643798217505,2025-01-23

Alin hinta0.000454048431274251,2025-02-25

Julkinen lohkoketjuTONCOIN

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...