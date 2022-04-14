VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VaderAI by Virtuals (VADER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tiedot Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Virallinen verkkosivusto: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Osta VADER-rahaketta nyt!

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Kokonaistarjonta: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Kierrossa oleva tarjonta: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Nykyinen hinta: $ 0.009111 $ 0.009111 $ 0.009111 Lue lisää VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hinnasta

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VADER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VADER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VADER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VADER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VADER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VADER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VADER-rahakkeita MEXCistä nyt!

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hintahistoria VADER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VADER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VADER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VADER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VADER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VADER-rahakkeen hintaennuste nyt!

