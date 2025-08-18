VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.016046
$ 0.016046$ 0.016046
24 h:n matalin
$ 0.018708
$ 0.018708$ 0.018708
24 h:n korkein
$ 0.016046
$ 0.016046$ 0.016046
$ 0.018708
$ 0.018708$ 0.018708
$ 0.15849019150828353
$ 0.15849019150828353$ 0.15849019150828353
$ 0.000060938884925464
$ 0.000060938884925464$ 0.000060938884925464
+2.10%
+2.77%
-8.90%
-8.90%
VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.016504. Viimeisen 24 tunnin aikana VADER on vaihdellut alimmillaan $ 0.016046 ja korkeimmillaan $ 0.018708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VADER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15849019150828353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000060938884925464.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VADER on muuttunut +2.10% viimeisen tunnin aikana, +2.77% 24 tunnin aikana ja -8.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen markkinatiedot
No.923
$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M
$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K
$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M
996.74M
996.74M 996.74M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
996,739,513
996,739,513 996,739,513
99.67%
BASE
VaderAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.13K. VADER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.74M ja sen kokonaistarjonta on 996739513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.50M.
VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VaderAI by Virtuals-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00044484
+2.77%
30 päivää
$ -0.005236
-24.09%
60 päivää
$ -0.020465
-55.36%
90 päivää
$ -0.021811
-56.93%
VaderAI by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VADER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00044484 (+2.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
VaderAI by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005236 (-24.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
VaderAI by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VADER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.020465 (-55.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
VaderAI by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.021811 (-56.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VaderAI by Virtuals (VADER)?
Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.
VaderAI by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VaderAI by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista VADER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue VaderAI by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VaderAI by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
VaderAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon VaderAI by Virtuals (VADER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VaderAI by Virtuals (VADER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VaderAI by Virtuals-rahakkeelle.
VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikka
VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VADER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
VaderAI by Virtuals (VADER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa VaderAI by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VaderAI by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.