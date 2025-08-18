Lisätietoja VADER-rahakkeesta

VaderAI by Virtuals-logo

VaderAI by Virtuals – hinta (VADER)

1VADER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.016504
$0.016504$0.016504
+2.77%1D
USD
Reaaliaikainen VaderAI by Virtuals (VADER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:34:57 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.016046
$ 0.016046$ 0.016046
24 h:n matalin
$ 0.018708
$ 0.018708$ 0.018708
24 h:n korkein

$ 0.016046
$ 0.016046$ 0.016046

$ 0.018708
$ 0.018708$ 0.018708

$ 0.15849019150828353
$ 0.15849019150828353$ 0.15849019150828353

$ 0.000060938884925464
$ 0.000060938884925464$ 0.000060938884925464

+2.10%

+2.77%

-8.90%

-8.90%

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.016504. Viimeisen 24 tunnin aikana VADER on vaihdellut alimmillaan $ 0.016046 ja korkeimmillaan $ 0.018708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VADER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15849019150828353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000060938884925464.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VADER on muuttunut +2.10% viimeisen tunnin aikana, +2.77% 24 tunnin aikana ja -8.90% viimeisten 7 päivän aikana.

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen markkinatiedot

No.923

$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M

$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

996.74M
996.74M 996.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,739,513
996,739,513 996,739,513

99.67%

BASE

VaderAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.13K. VADER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.74M ja sen kokonaistarjonta on 996739513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.50M.

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VaderAI by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00044484+2.77%
30 päivää$ -0.005236-24.09%
60 päivää$ -0.020465-55.36%
90 päivää$ -0.021811-56.93%
VaderAI by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VADER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00044484 (+2.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VaderAI by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005236 (-24.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VaderAI by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VADER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.020465 (-55.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VaderAI by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.021811 (-56.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VaderAI by Virtuals (VADER)?

Tarkista VaderAI by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VaderAI by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VADER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VaderAI by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VaderAI by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VaderAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VaderAI by Virtuals (VADER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VaderAI by Virtuals (VADER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VaderAI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista VaderAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikka

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VADER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VaderAI by Virtuals (VADER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VaderAI by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VaderAI by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VADER paikallisiin valuuttoihin

VaderAI by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VaderAI by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen VaderAI by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VaderAI by Virtuals”

Paljonko VaderAI by Virtuals (VADER) on arvoltaan tänään?
VADER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.016504 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VADER-USD-parin nykyinen hinta?
VADER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.016504. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VaderAI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VADER markkina-arvo on $ 16.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VADER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VADER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.74M USD.
Mikä oli VADER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VADER saavutti ATH-hinnaksi 0.15849019150828353 USD.
Mikä oli VADER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VADER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000060938884925464 USD.
Mikä on VADER-rahakkeen treidausvolyymi?
VADER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.13K USD.
Nouseeko VADER tänä vuonna korkeammalle?
VADER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VADER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:34:57 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

